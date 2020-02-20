因為新冠肺炎疫情，導致提供兩大韓國面板生產的化學材料及零組件商的停工、封城、交通管制影響，韓國在中國境內的面板工廠到目前還無法正常展開生產動作。LGD廣州新廠投產時程延後，IHS下修今年OLED電視出貨預估約10％。

LG Display在中國廣州、煙台、南京設有三處工廠，煙台和南京工廠主要負責組裝筆電、智慧型手機、車載面板，而新建成的廣州2條8.5代OLED產線主要生產4K超高清55吋、65吋、77吋等大尺寸電視用OLED面板，2020 年初期規劃產能每月6萬片玻璃基板。

根據韓媒報導，LGD已開始重新審查疫情衍生的生產問題與尋求全面改變生產策略的方式，採取以減少對某些國家或公司的材料和零組件的依賴，將專注在支持和培育韓國供應商本地化材料和零組件的比例。Samsung Display成立供應商支援專區，提 供業者遇到難題時給予必要的協助與支援，以及物料緊急時補助業者航空運輸的費用。三星集團提供1兆韓元資金與現有的三星基金與貨款支援，以零利率或低利率給協力廠商借貸作為營運資金。

光電協進會產業分析師林政賢指出，根據IHS預測，2020年OLED電視的總銷 量將達到 500 萬台，但最近將預測降低了10％至450萬台，認為因中國許多地方政府復工期間不明，導致面板廠都面臨供應商斷料的狀況，導致第一季產能開不出來。林政賢進一步指出，2月能夠正常回城工作的人員數量也非常有限，因此預計也需要一段時間才能恢復到正常的生產水平 。

(工商 )