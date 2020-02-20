國民黨立委吳斯懷（圖）20日在立法院受訪時表示，戰爭的發起是國家大事，他的質詢稿最主要的目的是提醒蔡總統要「慎戰」，只要起了戰端，兩岸人民都會損失。（劉宗龍攝）

國民黨立委吳斯懷（圖）20日在立法院受訪時表示，戰爭的發起是國家大事，他的質詢稿最主要的目的是提醒蔡總統要「慎戰」，只要起了戰端，兩岸人民都會損失。（劉宗龍攝）

國民黨立委吳斯懷日前在書面質詢稿中提到，近期蔡總統向對岸叫陣挑釁，好像清朝慈禧太后向八國聯軍宣戰一樣」，遭不少網友砲轟。吳斯懷20日在立法院受訪時表示，只是要提醒蔡總統慎戰。

吳斯懷解釋，戰爭的發起是國家大事，他的質詢稿最主要的目的是提醒蔡總統要「慎戰」，因只要起了戰端，兩岸人民都會損失，強調「面對戰爭，台灣真的準備好了嗎？」。

(中時 )