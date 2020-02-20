新冠肺炎至疫情至今尚未控制住，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰表示，SARS「來得快，走得也快」，但新冠肺炎可能會像流感一樣長期存在，必須要對此做出因應準備。

王辰接受央視專訪。（圖／秒拍）

2月1日就抵達武漢的王辰，昨（19日）接受《央視》主持人白岩松連線專訪，白岩松提及17年前的SARS，指「突然來了，突然又走了，好像就徹底消失了。」提問新冠肺炎是否也有可能會突然消失？還是可能會與人類共存？

王辰坦言有共存可能，「SARS的傳播性和致病性都很強，其病毒也是這樣的特點，「對於這樣兼具很強傳播性和很強致病性的病毒，它是不容易存活和在人間持續傳播的。要么把宿主殺死了，它由此也就不在了。」但新冠肺炎的病毒不同，可能會轉為慢性，像流感一樣成為長期存在的疾病，「這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」

王辰建議，人和人之間不要太密集，保持一定的距離非常重要。他透露目前收治病人在院外的時間較長，發病數日才能到院，病人在院外還是有可能傳染給他人，「如果這個時間不縮短的話，實際上疫情的控制還是困難的。」至於無症狀感染者，王辰表示主要是靠核酸檢測，但日後隨著深入研究，還會有不同的檢測方式。

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(中時電子報)