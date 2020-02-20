國泰金(2882)公布2月「國民經濟信心」調查結果，受到新冠肺炎疫情影響，導致民眾景氣展望滑落，短期消費行為與房地產市況轉趨保守，也衝擊到股市的樂觀情緒，呈現大幅下滑表現。

國發會最新公布的12月景氣對策信號維持綠燈，領先指標上升，同時指標亦改善，景氣穩健。但調查顯示，受新冠肺炎疫情爆發的負面影響，2月的景氣現況與展望樂觀指數滑落至-18.3及-27.9，民眾對景氣展望創15個月以來新低；民眾薪資上漲預期指數亦走低至0.6(1月：11.3)，為近5個月低點。此外，大額消費意願指數下滑至-4.8(1月：9.9) ，賣房意願指數亦降低至-38(1月：-27.3)，顯示隨著疫情發展，短期使民眾的消費行為與房地產市況轉趨保守。

新冠肺炎疫情短期使經濟生產活動減緩，不過民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值仍維持在2.4％，高達81％的民眾認為經濟成長率會達到2％以上。民眾對於2020年平均通膨預期值亦維持在0.87％，69％的民眾預期今年通貨膨脹率將低於1％，不擔憂今年通膨壓力。

股市部分，肺炎疫情造成的恐慌情緒引發市場賣壓，台股一度跌至11,138點後溫和反彈，而調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至-31.3(1月：-1.5)，風險偏好指數亦下滑至1.3(1月：5.1)，新冠肺炎疫情使民眾對股市樂觀情緒與風險偏好大幅下滑。

(時報資訊)