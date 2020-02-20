避險買盤進場，激勵周三紐約期金續漲；因新型冠狀病毒疫情擴散，導致投資人對全球經濟成長產生疑慮，進一步吸引避險買盤進場，激勵期金續漲，並持穩於每盎司1600美元之上，另外，因供應短缺疑慮加重，推升鈀金漲近3%，續創紀錄高點。

終場4月黃金漲8.2美元，報每盎司1611.8美元，3月白銀漲0.16美元，報每盎司18.31美元，4月白金漲10.6美元，報每盎司1004.5美元，3月鈀金漲73.6美元，報每盎司2571.2美元。(商品行情網)

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