《商情》避險買盤進場，激勵周三紐約期金續漲 10:002020/02/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險買盤進場，激勵周三紐約期金續漲；因新型冠狀病毒疫情擴散，導致投資人對全球經濟成長產生疑慮，進一步吸引避險買盤進場，激勵期金續漲，並持穩於每盎司1600美元之上，另外，因供應短缺疑慮加重，推升鈀金漲近3%，續創紀錄高點。 終場4月黃金漲8.2美元，報每盎司1611.8美元，3月白銀漲0.16美元，報每盎司18.31美元，4月白金漲10.6美元，報每盎司1004.5美元，3月鈀金漲73.6美元，報每盎司2571.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #每盎司 #避險買盤 #進場 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉高復工進度 業者提防疫返崗激勵獎 00:172020/02/17 財經 《商情》避險需求增加，支撐上周五紐約期金漲逾1周高點 09:432020/02/17 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME基本金屬期貨全挫 09:432020/02/17 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五BDI指數走揚 10:002020/02/17 財經 《商情》適逢美國總統日，周一紐約貴重金屬休市一日 10:002020/02/18 財經 《商情》買盤進場，支撐周一LME基本金屬期貨普漲 10:002020/02/18 財經 這時候更要挑逗消費者 04:102020/02/19 時論廣場 《商情》避險需求增加，激勵周二紐約期金漲逾1％ 10:002020/02/19 財經 金價創七年新高 每盎司衝上1,600美元 04:092020/02/20 財經要聞 金價七年高 概念股鍍金 04:102020/02/20 財經要聞 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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