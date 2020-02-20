韓國疾病管理本部周四公布，新冠肺炎確診病例新增31例，使目前為止的總確診數達到82例。

在新增病例中，有23例回溯到與大邱市一名61歲女性確診患者的教會服務有關。周三該市的新天地耶穌教會（Shincheonji Church）在官網上發布聲明，證實10名教友遭到該名確診女性感染。

由於南韓連日發生感染來源不明的新冠肺炎確診病例，專家們認為南韓已經出現全面社區感染，為防堵疫情進一步擴散，呼籲政府改變防疫機制。

(時報資訊)