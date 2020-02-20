建築用螺絲廠世豐(2065)去年業績創新高紀錄，董事會決議，2019年度擬每股配息3元、配股2元；以19日收盤價46元計，現金殖利率達6.5%；今股價跳空開高後攻上漲停至50.6元，創下波段新高價。

另外，公司表示，原本公司決議子公司Fixmart Holding B.V.通過取得荷蘭A公司100%股權，現因市場業務變化，19日董事會決議取消此投資案。

世豐去年營運成果亮麗，2019年在美、澳兩大市場成長帶動，世豐2019年營收18.17億元，年增近3成，並創新高。2019年前三季獲利亦創同期新高；2019年1~9月合併營收13.89億元，年增率33.4%；毛利率19.59%，年增3個百分點，稅後盈餘1.22億元，年增69%，EPS 3.76元。去年EPS估逾5元創新高，擬去年度每股配息3元、配股2元。

展望2020年，受惠美國客戶成長力道持續，有機會帶動公司今年營收維持不錯的表現；惟因去年基期已高，預料今年業績增幅相較去年趨於平穩。

(時報資訊)