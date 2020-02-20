沒想到才剛從活塞換到騎士的聯盟籃板王德拉蒙，竟成騎士開除前總教練貝萊因，改由助教比克斯塔夫取代的重要原因！因為《The Athletic》多名記者同時爆料，德拉蒙逼迫騎士高層二選一，不是他今夏跳脫合約走人，就是貝萊因離職。

本季才接騎士打了54場例行賽就下台的貝萊因，其實早已傳出因為他把職業球員當作大學球員來帶，引發不少騎士球員不滿，加上騎士戰績低迷，目前14勝40敗排在東區墊底，如今突然遭到開除並不意外，卻沒料到是德拉蒙背後主導。

德拉蒙目前僅剩1年2875萬美元的球員選項合約，今年夏天可以跳脫合約成為自由球員，但他才在今年交易截止日前夕，被活塞交易到騎士，更僅替騎士打了兩場，就已傳出他跟前活塞隊友爆料，待在騎士的處境比起活塞還要糟糕許多。

如今被媒體爆料成為騎士開除貝萊因的幕後真正因素，德拉蒙連忙在社群媒體上澄清，「這就是謊言，真是太可笑了，就為了上頭條嗎？我從來沒有說過類似的話。」只可惜傷害早已造成，貝萊因也被開除，德拉蒙無論如何都要揹黑鍋了。

(中時 )