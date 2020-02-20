新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心繼昨日下午宣布新增1確診案例後，昨晚又緊急宣布再添1名新確定病例。個案為北部60多歲婦女。婦女近2年未出國，卻在上月22日就發病。當時我方尚未對大陸採取任何入境限制，學者表示，病毒可能早就進入台灣。

中央流行疫情指揮中心表示，該名婦女上月22日出現發燒、咳嗽的症狀，22日至29日曾4度至診所就醫，後來因症狀加劇，開始呼吸急促，29日晚間送往急診，診斷為肺炎，30日住院，本月10日轉入加護病房，昨日確診新冠肺炎，目前仍在治療中，感染源不明。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，婦女發病當下，台灣尚未針對大陸展開任何入境限制，新型冠狀病毒早就進入台灣。然而從另一角度來看，這名婦女發病至今已過很久，但台灣尚未爆發明顯群聚感染，意味著這名婦女沒有造成明顯的疫情。

施信如表示，目前政府能做的是思考不同的應變方式，若新冠肺炎疫情持續，且出現明顯的群聚、重症，應比照新加坡，採取輕症在家休息、需隔離就自主管理而非集中管理的模式。

抗SARS專家、南台科大生技系講座教授蘇益仁表示，社區感染、社區傳播只是不同程度的散播方式，感染源不明就代表具有社區傳播的風險，政府應超前佈署，不論是防疫體系、醫療體系或民眾的注意事項，都應公布出標準建議流程，以免當年SARS事件重演。

中國附醫兒童感染科主任黃高彬則說，以台灣與大陸密切的交往來看，目前國內對新冠肺炎的控制已經不錯，建議民眾不要過於擔心。若前往人多的地方、身體不適，就應配戴口罩。

(中時 )