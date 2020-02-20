民航法無人機管理新制自去年修正通過後，將於今年3月31日起正式實施，其中對於空域規範限制，台灣本島採「正面列表」含六都在內，「縣市全區禁飛」，多達十一縣市。新制也引起航模產業等相關業者大反彈，大罵民航局。對此，有民團決定挺身而出，申請到路權，將赴總統府前抗議「民航法」無人機專章，並提出「六大訴求」，爭取自身權益。

據民間團體「反空域不平等聯盟」表示，新制正式上路後，將對遙控模型、AI無人機、空拍影視等新創科技文化產業造成重大影響，若台灣將來面臨天災等急難搜救，民間在地的協搜單位能量也將因為新法祭出的天價罰鍰而卻步，勢必對台灣的整體飛行能量造成限縮，影響深遠。

雖然民航局將飛行操作空域在400呎內(以下)的空域，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，日落後日出前也禁止從事飛行活動，自然人目前也不能申請禁航區解除限制。

但地方政府也相當無奈，曾指出，在空域規劃部份，若依「《民航法》第99-13條規定，由直轄市、縣（市）政府依公益及安全之需要，公告遙控無人機活動之區域、時間及其他管理事項。『但相關中央主管機關認有禁止或限制遙控無人機飛航活動之需要者，得提請所在地之直轄市、縣（市）政府公告之，直轄市、縣（市）政府應配合辦理』」。

又因「禁限航區及航空站四周一定距離範圍」外，亦非市府所能管轄權限範圍，「地方政府所獲授權非常有限」。

而「無人機新制」也和政府提出「5+2產業創新政策」的核心訴求「創新、智慧機械」形同分道揚鑣，多個民間團體，也盼望政府對於空域問題，能再多花時間思考共創雙贏的方式。

因此，民團「反空域不平等聯盟」決定將在3月13日下午站出來爭取訴求，已申請到總統府前「台北市仁愛路一段2至50號北側路權」，並提出「六大訴求」：

第一、呼籲開放自然人也能申請禁限航區，而非政府機關、法人獨佔。

第二、夜拍不應禁止，盼參考美、英、日等《無人機管理辦法》，「不要只學半套」。

第三、盼採「正面表列」十一縣市放寬空域，「開放郊區、河濱公園、非人口密集區」。「空拍機和航模完全不同，不應混為一談」，盼公務員能深入評估。

第四、多旋翼學科試題卻考固定翼術科內容，考試訓練場不足。

第五、交通部民航局「應抓出黑飛者」並公布，不應抓不到就以接近「封殺」方式，將自然人飛行權益抹殺。

第六、政府機構立定法條太過苛刻，罰鍰、罰則訂立，「不符合《憲法》規範的比例原則」。例：

1.「汽車無照駕駛罰鍰6千-1萬2，無人機無照操作罰鍰6萬-30萬元」。

2.「汽車酒駕罰鍰，5年內累犯3次要繳21萬元」，反觀「無人機闖禁航區、限航區、航空站或飛行場四周一定距離範圍內，違者將處新台幣30萬以上、150萬元以下罰鍰，並由民航局廢止其操作證」。

反對民航法無人機新制，民團將赴總統府前路段抗議。(圖/313反空域不平等聯盟 提供翻攝)

(中時電子報)