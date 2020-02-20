針對「基亞財務長涉炒股套利」案，基亞（3176）今（20）日表示，該財務長現為公司歐姓董事，其所涉者為證券交易法，並無「炒股套利」或「炒作自家股票」，19日晚間經法官裁定，也以50萬元交保候傳。

基亞表示，相信歐董事清白，會協助檢調速釐清事實，該案不影響公司經營及營運，對公司財務業務亦無重大影響。

根據公告，基亞澄清重點為：

1. 歐現任是董事。涉嫌時是財務長

2. 只有違反證交法，但沒有炒股。

3. 是有聲押，但是法官裁定50萬。

基亞去年4月8日公布重訊，該與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301（Telomelysin）， 以500億日圓授權予日本中外製藥。該案由Oncolys主導授權談判，基亞依雙方協議，未來可按照新藥開發進度，分潤三分之一里程金。

檢方認為，歐姓財務長涉犯內線交易，是在去年3、4月間，利用得知「基亞癌症新藥OBP-301授權與日本大型大廠」，涉嫌至少買下1、2百張股票，股價上漲後賣出獲利，當時股價從60元至少漲至87、88元，不法獲利至少2百萬元，詳細金流仍查證中。

(工商 )