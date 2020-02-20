為因應新冠肺炎、全面抗疫，宏達電（2498）於1月底春節年後先是啟動延後進辦公室、在家上班，2月初職員返回公司辦公以來，也持續實施嚴謹的防疫措施，包括內部開會改以VIVE Sync遠端視訊會議取代，近日並發放員工每人5枚口罩，讓沒空去排隊搶買的職員和家人能有口罩可用。

配合疾管署啟動加強社區監測方案，宏達電自年後開工以來，開會也以內部溝通軟體或利用VIVE Sync遠端視訊會議方式進行，實施嚴謹的防疫措施來降低職員可能發生群聚感染的風險。另在中國職員部分，則是要求員工在家辦公，公司並開放1個月免費Viveport的Viveport Infinity無限下載訂閱服務。

宏達電董事長王雪紅與執行長Yves Maitre更是每天關切並要求繼續做好全公司之防疫工作。因考量大家平日為公司忙碌工作，幾乎不可能有時間去排隊買口罩，加上25日起學校將陸續開課，王雪紅特別透過信望愛基金會幫忙發送給每位同仁一包5枚的口罩使用，從18日即開始領取，希望在本週五（21日）前每位員工都可以取得，以使同仁們的家人都可以安心並放心的生活。

(工商 )