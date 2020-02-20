為振興國旅市場並讓民眾出遊更加安心並刺激買氣，易遊網獨家承包的「環島之星Hello Kitty繽紛列車」商品遊程，不僅全面提升列車防疫並嚴格把關每日消毒清潔，並於今日推出環島之星和離島澎湖指定商品，3月底前出發，享住房免費限量升等，最高還能直升101坪頂級套房，標榜房型價差高達1萬2千元。

為帶動國旅買氣，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」遊程的住房免費升等優惠，包含【溪頭+集集車埕+日月潭 豐富3天】搭配「涵碧樓」25坪「湖畔雙人房」，限量升等至101坪的「庭園別墅雙人房」，等於現賺1萬2千元房型價差。【花蓮．理想大地自由行 2天】3月出發平假日同價，下殺至不到4千元，假日出發等於先享6折價，還能再升等「蜜月／歡樂套房」。

【台南美食+台東 豐富3天】搭配五星級住宿「台南晶英酒店」，原安排的12坪房型，最高可升等到22坪的「府城套房」，房型價差也多達4,400元；【台南自由行2天】入住「台糖長榮酒店(台南)」，房型空間直接翻倍，從10坪房型升等至20坪套房房型，每人售價4,750元起；若想安排離島旅遊，【澎湖自由行3天】用3,599起的激省價，就能入住五星級「澎湖福朋喜來登飯店」，再享升等「池畔親子豪華房」，CP值相當高。【墾丁．小奈良／海生館／鵝鑾鼻 輕鬆選2天】搭配「墾丁福華渡假飯店」，最高可升等入住價差超過8千元的「豪華海景套房。

易遊網上週推出【安心訂房企劃】，目前已累積200間國內飯店共同響應，除了承諾3大保證外，也祭出5折起、免費升等、延遲退房、加人不加價等優惠內容，還有200元折扣碼可領取折抵。

易遊網安心訂房3大保證包括：飯店公共空間與客房每日定期消毒、飯店公共空間或客房內，提供酒精或乾洗手等消毒用品，以及指定專案於3月底前入住，可享入住前一天免費取消。

(工商 )