桃園市大園區一名46歲郭姓男子，19日晚間出門散步途中因腳傷復發，痛到無法行走在路邊哀嚎，巡邏員警發現後上前關心並開車護送他返家，讓郭男大讚有警察真好。

大園警分局大園派出所副所長張雅昕、警員黃鉦傑，19日晚間8點多時，巡邏行經民生南路167巷時，發現郭男靠著停在路旁的自小客車，表情痛苦不斷哀嚎，員警見狀立即上前關懷詢問。

郭男向員警表示，他之前騎車曾出過車禍摔傷右腳，每當天氣變化或過度運動時，右腳舊疾就會隱隱作痛，本來想趁著寒流過後，氣溫稍微回暖之際，外出散步運動復健，沒想到才走不到500公尺，腳就突然抽痛無法行走，而身上也沒有帶手機，無法向人求助，只能無助的站在路旁不知道該如何是好。

員警得知郭男狀況後，決定開車載他回家，貼心的舉動讓郭男相當感動。郭男表示，若沒有巡邏員警及時發現他並提供協助，真不知道還要在寒風中待多久，非常感謝員警的幫忙。

(中時 )