阿根廷央行周三宣布，因通膨放緩，以及為了提振經濟成長，將基準利率由44%調降至40%。

此為自新總統費南德茲（Alberto Fernandez）去年12月上任以來，阿根廷央行第7度降息。在該國極力避免債務違約之際，央行降息降息救經濟已成必要之舉。

阿根廷正在與國際貨幣基金（IMF）討論債務重整，以避免債務違約情況的發生。目前該國的債務規模逼近1000億美元，其中560億美元來自IMF的注資。

(時報資訊)