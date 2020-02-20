《國際金融》3個月內第7次，阿根廷央行降息4個百分點 10:172020/02/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷央行周三宣布，因通膨放緩，以及為了提振經濟成長，將基準利率由44%調降至40%。 此為自新總統費南德茲（Alberto Fernandez）去年12月上任以來，阿根廷央行第7度降息。在該國極力避免債務違約之際，央行降息降息救經濟已成必要之舉。 阿根廷正在與國際貨幣基金（IMF）討論債務重整，以避免債務違約情況的發生。目前該國的債務規模逼近1000億美元，其中560億美元來自IMF的注資。 (時報資訊) #降息 #阿根廷 #該國 #債務 #違約 也許您會感興趣 推薦閱讀 研訓院推估 疫情衝擊 新興市場H1掀降息潮 04:092020/02/16 財經要聞 陸供應鏈染疫影響台企獲利 外銀預警 留意企業信用違約 04:102020/02/17 金融．稅務 陸企債務飆、資金奔逃 人民幣暴殺將重演？ 12:402020/02/17 財經 《國際經濟》文在寅促全力救經濟，央行降息預期升高 14:322020/02/18 財經 千禧世代愛儲蓄 聯準會降息成空包彈 19:412020/02/18 財經 SARS後首見 銀行局祭個人債務協處機制 04:102020/02/19 金融．稅務 選舉年降息風 新興債不看淡 04:102020/02/19 投資理財 疫情毀房市 資產1.57兆陸企聲請債務重整 18:352020/02/19 財經 新行業侍肉師 阿根廷首批35名牛肉專家畢業 20:132020/02/19 國際 土耳其央行宣布降息2碼至10.75％ 20:312020/02/19 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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