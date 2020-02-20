1.台積電(2330)：昨外資賣超驟降，加上5奈米訂單提前爆滿，ADR昨夜漲2.6%，今早股價開高續漲至329元。
2.華邦電(2344)：研調機構指DRAM合約價第一季進入上漲周期，加上昨夜美光上漲3.88%，帶動早盤股價彈升近2%，收復5日線。
3.威剛(3260)：攻5G，前進2020年紐倫堡嵌入式電子展，昨本土法人多頭戰勝外資空軍，早盤股價彈升至73元，拚回5日線。
4.廣穎(4973)：記憶體價格本季上漲的態勢不變，昨外資擴大買超，帶動早盤股價開高走高約2.5%。
5.富邦媒(8454)：宅經濟續熱，昨外資再轉買超，早盤股價強彈4%。
6.佳龍(9955)：金價創七年新高，貴金屬行情守護股價，走高2%企圖攻克20元。
7.可成(2474)：外資昨日賣超逾1400張，不過本土法人大手筆加碼，今日股價隨大走揚再度來到前高256元，漲幅超過2.5%。
8.信紘科(6667)：1月營收大成長+大盤走高，股價穩定站在80元高檔，上漲逾1.5%。
9.泰山(1218)：19日股價罕見放量漲停，外界臆測龍邦計畫性買進，今早繼續走高，成功突破去年11月高點。
10.興富發(2542)：砸83億元標下台中七期精華地，市場看好長線發展，走高1%拚站穩5日線。
11.拓凱(4536)：訂單優於預期，全年營收挑戰新高，早盤強勢拉抬上130元，漲幅逾2%。
12.新唐(4919)：打入美超微供應鏈，出貨可望更上層樓，早盤挾量強漲逾4.5%，觸及45.25元改寫年後新高價。
13.原相(3227)：外資、自營商回頭買超，晨盤持續帶量上攻逾3%，一度衝上200元大關，登上波段新高價。
14.尼克森(3317)：GaN快充熱，MOSFET廠營運看俏，股價直奔48.20元，爆量漲幅達5.5%以上。
15.微星(2377)：疫情正燒，首款主動式消毒機器人前進醫療院所，外資轉買超，早盤續漲逾2.5%，創下短波新高點。
16.神盾(6462)：出貨量看旺，外資轉買超相挺，股價續走揚近3%。
17.杰力(5299)：MOSFET題材續發威，晨盤續高漲逾3.5%，一度摸及114元。
18.玉晶光(3406)：1月營收創歷年同期次高，年增130%，廈門廠已復工，Q1會比去年同期佳，股價漲3.39%。
19.南電(8046)：今年ABF載板可望滿載，估第4季新增10%產能，天線封裝產品估第4季量產，獲利拚6年高點，股價漲3.81%。
20.欣興(3037)：楊梅新載板廠下半年裝機，效益最快Q4顯現，股價漲2.04%。
21.榮成(1909)：工紙庫存水位降低，湖北廠雖受影響，但今年第4季將完成二林廠紙機新建及紙機升級改造工作，股價漲3.15%。
22.華通(2313)：陸廠逐步復工，法人看好兩大產品線訂單，且是5G手機滲透率拉升下手機主板升級的受惠股，股價漲2.33%。
23.晟德(4123)：轉投資澳優乳業報喜，營運吃大補丸，晨盤在買盤敲進下大漲7%，攻克月線。
24.達新(1315)：標售台中商用土地，獲利估逾50億元，早盤跳空開高續逾10年高價後，遭獲利了結賣壓出籠，股價一度翻黑。
25.葡萄王(1707)：抗疫保健品熱銷，昨獲三大法人聯手買超789張，早盤放量上衝3%，登上8個月高峰。
26.海華(3694)：多頭發動快攻，早盤急漲7%，跳上季線。聯光通(4903)：買盤拉抬，晨盤差1檔亮燈漲停，衝破半年線。
27.華新(1605)：陸廠延遲復工，2月營收悲觀，早盤跌落平盤。
28.中電(1611)：買盤積極，早盤放量漲逾3%，創波段新高。
29.力山(1515)：陸廠逐步復工，健身新品拼H2放量，早盤開平走高、漲逾2%。
30.京城銀(2809)：去年整體淨收益84.93億元，年增21.3%，三大法人連3日買超，早盤漲逾2%，改寫前高。
31.高力(8996)：投資新廠，積極拚單，早盤續漲逾6%，重返80元之上。
32.家登(3680)：樹谷廠進行擴產，今年營運可望攀新高，外資近一周偏多操作，早盤爆量觸及漲停，突破月線。
33.台翰(1336)：擬處分五股廠地，估獲利約2.13億元，東南亞廠生產不受疫情影響，早盤帶量觸及漲停16.6元。
(時報資訊)
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