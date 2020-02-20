中國人民銀行（簡稱人行）20日公布2月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期為4.05％，較上次下調10個基點。5年期以上LPR為4.75％，較上次下調5個基點。

香港信報報導，人行17日已下調中期借貸便利（MLF）利率，人行17日展開人民幣2,000億元MLF操作，期限一年，利率下調10個基點至3.15％。

人行連續3日暫停逆回購（附賣回）操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，20日不展開逆回購操作。因20日無逆回購到期，因此單日既無資金投放也無資金回籠。

(工商 )