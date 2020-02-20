韓國繼20日公佈新增31宗新冠肺炎病例，使確診總數達82例後，隨即宣佈，新冠疫情進入社區傳播階段。

據韓聯社報導，韓國連日發生感染路徑不明的新冠病毒確診病例，19、20日廣尚北道和大邱市又出現多名交叉感染病例。專家認為，韓國已全面出現社區感染。

韓國自1月20日首次出現確診病例以來，國內無疫區旅遊史，也沒有患者接觸史的確診病例不斷出現。而19日當天新增20例，多數與第31例和其所曾去過的教堂有關。專家認為，這說明了新冠病毒已開始在社區全面擴散。翰林大學一家附屬醫院感染科的一位教授表示，這是專家已預想到的情況，為此正在討論如何應對。

衛生福利部部長陳時中先前指出，所謂社區傳播(community spread)，就是連「在社區中走動，都會被感染」，而它的4個特性是：

1﹑確診病例無法找到傳染來源；

2﹑本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；

3﹑已經出現持續性的傳播鏈；

4﹑有廣泛發生的群聚感染事件。

(中時電子報)