苗栗縣泰安鄉士林村原為山地經常管制區，從2月21日起全面解禁。〔謝明俊攝〕

苗栗縣泰安鄉山地經常管制區解禁，苗栗縣警局仍加強山老鼠盜伐等不法取締。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

政府推動國家山林解禁政策，對於苗栗縣泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村等山地經常管制區，經內政部及國防部會銜於今年2月12日公告解禁後，從2月21日起正式生效開放，苗栗縣警局並召開會議決議全部解禁，並包括觀霧國家森林遊樂區周遭。不過，對於進入雪霸國家公園區內生態保護區如：雪山主峰等登山路線，仍應向國家公園申請許可，才得進入。

政府推動國家山林解禁政策，苗栗縣轄內山地經常管制區包括泰安鄉中興、象鼻、梅園、士林村，特定管制區則為觀霧國家森林遊樂區周遭，經國防部及內政部於109年2月12日會銜公告解除泰安鄉山地管制區，並自109年2月21日生效開放後，將不必申請入山證，就可進入泰安鄉欣賞後山美景。

苗栗縣警察局先前就在108年10月召開「泰安鄉山地管制區調整或解除會議」，包括縣警局、苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣後備指揮部、保安警察第七總隊、農委會新竹林區管理處、黃月娥議員、泰安鄉地方代表等相關單位人員與會，並取得共識，決議山地經常及特定管制區全部解禁。

不過，泰安鄉雖解除山地管制區，但依國家公園法規定，進入生態保護區應經許可，因此進入國家公園園區內雪山主峰、武陵四秀、雪劍、志佳陽、大霸、雪山西稜、聖稜、大霸北稜線等登山路線，仍必須向國家公園申請「入園證」。

苗栗縣警局長翁群能表示，泰安鄉山地管制區自民國47年開始，時至今日已逾60多年，時空背景及社會氛圍都已經改變，管制區內最後一個中興檢查哨於105年3月22日撤除後迄今，地方治安並未受到影響，因此解除管制除能減少警察局同仁受理入山等多項勤務外，又能方便民眾進出泰安鄉並帶動觀光人潮，未來更能將警力投入山地鄉的治安維護，回歸警察經常性巡邏及刑案偵辦等勤務，有效打擊山老鼠及山坡地濫墾濫伐，防杜不法情事發生。

(中時 )