滯留湖北的台灣人，19日深夜聯名擬了一封《陳情呼籲書》，表示為何在前次247名回台人員隔離已經解除並且回家後，政府對於仍在苦等久盼的他們，依然不聞不問，盼蔡政府能盡快同意讓大陸東航班機執飛，讓他們返家。陳情書指，他們絕大部分是因旅遊、探親臨時到湖北，家在台灣，也愛台灣，其中有些人要上班赚錢養家糊口，一些小孩眼看要開學要上學讀書，還有因急性或者慢性的疾病的要回去治病，如今卻有家不能回，只能在無奈中等待，拜托台灣社會各界勿以另類眼光、排拒心態對待急需回家的台灣人，能夠以同理心，幫忙我們回家。

以下為陳情呼籲書全文：

我們是一群滯留在大陸湖北苦等回家的台灣人，在引頸期盼半個月餘後，包機返台一波三折，拖延至今日音訊杳無，因此被迫向蔡英文總統及有關部會長官以及社會各界發出緊急陳情和公開呼籲！

自從今年1月23日武漢封城抗疫後，湖北各地陸續對外交通開，我們時不知所措。幸而後績經過湖北台辦以及台商協會協助協商，在湖北省允開特許通道，並經由兩岸溝通，得以由讓東航於2月3日載運247名台灣人順利回台。我們甚感欣慰，均期盼能夠依規劃在2月5日、6日繼績由大陸的東航載運我們返台。然而未曾料到，直到今天，我們仍未踏上回鄉之路。

我們不了解，東航首批載運既已順利完成，為何其後續安排卻被政府叫停，延宕至今不能成行，讓我們的期望落空！

我們想要問，為何在前次247名回台人員隔離已經解除並且回家後，政府對於仍在苦等久盼的我們，為何依然不理，不聞不問！

我們希望能夠知道，明明有東航上次運送返台的成功經驗，為何政府一定要堅持派華航來，而且實在不知道所謂的優先121人是怎麽判定的？是否有考慮在湖北的所在城市的問題？而且其他800多人怎麼辦？什麽時候可以返台？

我們絕大部分是因旅遊、探親臨時來湖北，我們的家在台灣，我們也愛台灣，其中有些人要上班赚錢養家糊口，一些小孩眼看要開學要上學讀書，還有因為急性或者慢性的疾病的要回去治病，如今卻有家不能回，我們在無奈中等待，豈能不焦慮、擔心！我們希望籲請政府能夠體恤小老百姓，盡快同意讓東航包機載送我們早日回家!

我們目前分散暫住在湖北16個市州，都已經自己居家檢疫半個月以上，迄今也無一人確診染病，並無攜病毒擴散之虞。而且，我們回台後亦會配合政府落實防檢疫相舉措。我們希望以及拜托台灣社會各界勿以另類眼光、排拒心態對待急需回家的台灣人，能夠以同理心，幫忙我們回家!

我們一共來自台灣的本島以及金門的19個縣市，其中包括新北市有差不多260人，台北市、桃園市兩地各超過100人，台中市、高雄市皆有將近100人。我們也呼籲上述這些地方的縣市政府和議會以及議員，能夠幫忙我們小老百姓，急民所急，為民請命，在議會幫我們發出聲音，敬請高層快點决定，讓我們能夠搭乘大陸東航載送回台。如果難以一次完成防檢疫安置，至少也譲我們知道政府的安排是什麽？我們什麽時候可以全部人員返回台灣。小老百姓的基本人權要求，請幫我們回家!

我們也懇請相關媒體能夠廣為傳播我們的陳情呼籲，朝野黨派能够一起在考量我們的困境下，幫助我們早日回家!非常感謝!也希望台灣能夠防疫成功!

台灣19縣市滯留湖北的老百姓

2020年2月19日

(旺報 )