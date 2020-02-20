北部女發病29天才確診！醫師怕：更早就感染了。(圖/摘自陳志金臉書)

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布，國內又新增第24例新冠肺炎確診個案，為北部一名60多歲的退休女性，近2年都無出國史，感染源還在調查中。Icu醫生陳志金表示，最令人擔憂的是，台灣首例是1月20日入境，第24例1月22日發病，是否代表更早就感染了？

陳志金在臉書發文指出，台灣首例是1月20日入境，第24例1月22日發病，有可能更早就感染了，並擔心她過年期間有無家聚？而且1月22至29日到底去了幾家診所就醫？1月29日前往醫院急診，留院觀察待了多久？從1月30日至2月17日住院到加護病房，都不是隔離病房，

第24例從發病到確診29天，密切接觸者共360人，陳志金擔憂這中間有接觸多少醫護人員？陳志金強調，「潛伏期」是指被傳染後到出現症狀的期間，並不是出現症狀後到確診的時間，目前第24例的潛伏期並不清楚，29天是她「發病」出現症狀到「確診」的時間，重點是不知道她在「何時」被「誰」傳染的。

(中時電子報)