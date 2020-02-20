2月20日疫情報導：

據NHK報導，九州福岡市一名60歲無業男子確認感染新冠肺炎，為九州第一起確診病例。報導指出，這名男子近期並無大陸或海外旅遊史。

日本有關當局表示，日本昨(19日)新增10起武漢肺炎病例，截至昨晚9時共計705例。從各縣府統計來看，北海道有4例；東京25例；千葉縣4例；神奈川縣7例；愛知縣8例；三重縣1例；沖繩和京都府各2例；大阪府和奈良縣各1例；和歌山縣12例。此外，3名政府和隔離人員確診感染。

2月19日疫情統整：

新冠肺炎疫情在日本境內持續延燒，東京、神奈川縣、北海道等各地不斷傳出新確診病例。沖繩縣繼60多歲女計程車司機感染新冠肺炎後，19日再添1例，是60多歲的計程車男司機，兩人都曾載過鑽石公主號的旅客。

19日北海道增至4例，神奈川相模原市的相模原中央醫院發生院內感染，除日本第1個死亡病例外，還有護士確診感染，19日又增2例。北海道19日公布，札幌市有1名40多歲上班族感染新型冠狀病毒，他於8日出現倦怠感等症狀，隔天開始發燒，13日、15日就醫並無發現異常，17日因症狀未改善再次就醫時出現肺炎症狀，18日確診，目前在市立札幌醫院治療。

神奈川縣相模原市的相模原中央醫院19日又有1人確診。日本第1個死亡的80多歲女性曾在這家醫院治療，之後40多歲女護士也遭感染，19日又傳出該院的80多歲和70多歲患者已確診。80多歲男性因有宿疾於2月6日住院治療，17日發燒後被診斷是肺炎，18日確診感染。相模原表示，這兩名男性與死亡的女性和護士都沒有接觸，因此沒有做病毒篩檢。

(中時電子報)