遭「管教不當」的6歲男童，上臂明顯可見瘀青，且多日未消。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣一所幼兒園兼設補習班，19日晚間遭民眾在臉書社團「新竹大小事」貼文，指出其子14日因作業未寫完，遭該所外籍教師不當施力，導致雙側上臂近端及左上臂鈍挫傷，16日就醫開設診斷證明，醫院同步通報社福系統，新竹縣社會處、教育處均介入了解，初步認為該園所已違反兒少權法，將依規裁處。

貼文者指出，該名外籍教師在14日下午3點半許，將其子以單手抓肩膀，拖到監視器拍不到的教室外頭，詢問孩子為何被罰，孩子回答「因為老師教我我都不會」，貼文者前往園所質疑，卻遭園方回應「媽媽您太誇張了，老師只是帶孩子出去的時候力氣使用不當而已，這絕對不是暴力。」

由於貼文者分享照片，明顯可見6歲男童雙肩瘀青嚴重，上臂亦有痕跡，且多日未退，引發大量網友轉傳、分享，斥責教師行為不當，貼文者也指稱，「被拖出教室當場有多名學童還有另一位老師眼睜睜看到這情況，卻完完全全沒有絲毫反應後都還繼續做自己的事情，這樣的情況你們相信只是發生第一次嗎？」

貼文者16日帶孩子前往醫院就醫，醫生開立診斷證明，並同步通報社福系統，新竹縣社會處17日獲知後，立即介入了解，初步發現該名外籍教師行為，已涉違反兒少權法第49條相關規定，且園方2月15日知悉後，均未通報，亦違法，另外對於外師涉及刑責部分，家屬亦報警偵辦。

該所幼兒園位於竹東鎮，且有分校，新竹縣教育處19日也前往該園所了解狀況，發現該外籍教師並不在教保員名單上，且由於事發園所為幼兒園與補習班同址，雖事發時在補習班，卻是在教保服務時間內，將依相關規定開罰。

新竹縣議員連郁婷19日晚間也在臉書分享此事，並允諾會持續追查此案，包含園方涉及延遲通報、外師後續處分一事，也呼籲家長發現孩子身上有傷痕，務必先驗傷，並在觀看園方監視器時，同步側錄保留證據。

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(中時 )