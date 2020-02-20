國內塗料龍頭永記造漆（1726）在獲得核准之後，大陸昆山廠20日復工，比預定的10日復工，晚了10天，永記總經理陳弘偉20日上午表示，目前已指派專業經理人坐鎮指揮，但產能的回復狀況，目前尚難估算。

他說，永記昆山廠的生產線多元，包括彩鋼漆等品項，就地供應大陸市場，目前尚難估算產能回復狀況，至於台灣生產出貨部份，則未受影響。

(工商 )