永記大陸昆山廠20日復工 產能尚難估計 10:302020/02/20 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國內塗料龍頭永記造漆（1726）在獲得核准之後，大陸昆山廠20日復工，比預定的10日復工，晚了10天，永記總經理陳弘偉20日上午表示，目前已指派專業經理人坐鎮指揮，但產能的回復狀況，目前尚難估算。 他說，永記昆山廠的生產線多元，包括彩鋼漆等品項，就地供應大陸市場，目前尚難估算產能回復狀況，至於台灣生產出貨部份，則未受影響。 (工商 ) #永記 #日復工 #產能 #尚難 #大陸昆山廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 《紡纖股》獎勵補貼、擴建新產能，新纖戰季線反壓 10:002020/02/17 財經 本周口罩產能達550萬片 3月初拚日產千萬片 20:562020/02/17 生活 衝口罩產能 金屬中心等建功 04:102020/02/18 投資理財 北京將於一周內建成口罩工廠 單日產能25萬個 09:252020/02/18 財經 美利達山東廠19日復工職工返工率可達7成 17:592020/02/18 財經 程泰、亞崴大陸吳江廠 獲准24日復工 21:462020/02/18 財經 美利達山東廠復工 返工率估達七成 04:102020/02/19 證券．權證 武漢肺炎轉單效應爆發 土耳其狂催產能 20:032020/02/19 國際 抗疫 家具大廠商億泰國廠產能滿載 23:272020/02/19 財經 巨大、美利達 大陸廠區全復工 04:102020/02/20 證券．權證 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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