櫃買中心說明公司治理評鑑作業情形，其中第6屆公司治理評鑑作業以108年全年為評鑑期間，將於4月完成第6屆公司治理評鑑結果，分別公布評鑑之所有上市及上櫃公司名單；另配合第7屆公司治理評鑑指標於108年12月底完成修訂，將以網路線上課程形式辦理「第7屆公司治理評鑑宣導會」。

櫃買中心與證交所合辦公司治理評鑑，其中第6屆公司治理評鑑作業以108年全年為評鑑期間，時程於108年10月至109年1月底進行公司自評作業，109年3月底由證基會完成覆評，預計將於109年4月完成第6屆公司治理評鑑結果，分別公布評鑑之所有上市及上櫃公司名單，並擇期表揚公司治理優良公司。

至於第7屆公司治理評鑑指標已於108年12月底完成修訂，並公布予上市上櫃公司，櫃買中心與證交所原預計於109年第1季舉辦「第7屆公司治理評鑑宣導會」，惟考量近期2019新型冠狀病毒疫情，為避免群聚感染，本次宣導會擬改以網路線上課程形式辦理，預計109年2月26日上線，並於觀看課程後，以線上問卷蒐集公司提問，擇要納入公司治理評鑑評分指南及參考範例中，以協助上市上櫃公司對公司治理評鑑指標內容有正確及完整的瞭解，全年並將持續辦理公司治理推動事宜，以提升公司治理水平並建立誠信經營之企業文化及永續發展。

櫃買中心補充指出，第7屆評鑑修正依循主管機關公告之「新版公司治理藍圖（2018~2020）」規劃內容，以持續強化質化指標、給分差異化指標優化及持續問卷發送蒐集意見等為修正主軸。另參考國內外公司治理發展趨勢、法規及政策，並彙整各界反饋意見，總計新增4項指標、刪除7項指標（其中1項整併至額外減分題）、文字微調4項指標、修正22項指標，並調整3項指標之題型，持續促進企業對於各項公司治理機制之重視。

本次配合法規修正刪除多項屬基本法遵題及已強制項目，並參酌新版公司治理藍圖及外界建議增訂相關指標，以提升評鑑之鑑別度。如：為強化內部稽核之獨立性，增訂「訂有內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬之核定方式」、為提升資訊透明度及時效性，新增「財務報告於董事會通過或提報日後1日內公布」。另為強化董事會對重大風險之辨識，新增「訂定並揭露經董事會通過之風險管理政策及其運作情形」之加重給分題。

此外，本次持續強化指標質化，著重「實際落實情形」，或依執行程度之差異給予不同評分回饋，以增加鼓勵效果。如：為鼓勵公司重視智慧財產之管理，增訂「制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並揭露其執行情形，構面內可得分，若取得相關驗證，則可額外加分」之分級給分題。第7屆公司治理評鑑結果，預計於109年4月底前公布評鑑結果。

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