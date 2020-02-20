亞諾法（4133）今天宣布，將與中原大學合作開展COVID-19類病毒顆粒（VLP，virus-like particle）產製，用以進行治療性抗體驗證。

由於使用真正COVID-19進行治療性抗體試驗篩選的高危險性，亞諾法與中原大學合作，使用由中原大學開發產製的類病毒顆粒來篩選和驗證候選抗體。

類病毒顆粒係由PEDV冠狀病毒產生不含RNA序列的裸露病毒顆粒，其表面蛋白為COVID-19 S棘醣蛋白（spike protein）替代。COVID-19係為S棘醣蛋白經由人類ACE2蛋白與細胞表面波形蛋白（CSV，cell-surface vimentin）間的複雜交互作用進入正常細胞從而導致感染與病狀表現，COVID-19 S棘醣蛋白類病毒顆粒將為驗證此作用機制最佳的高效率平台。

抵禦病毒入侵最佳方法係為阻止病毒進入正常細胞。已知嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和COVID-19均使用類似機制進入細胞內。然而，使用先前經由驗證過之嚴重急性呼吸道症候群靶向中和抗體對COVID-19進行測試，卻無法產生中和反應。這意味著COVID-19 S棘醣蛋白的抗原表位（殘基結合域RBD區域）和ACE2蛋白的相互作用是與嚴重急性呼吸道症候群病毒不同的。此亦代表靶向COVID-19的中和抗體開發之急迫性。COVID-19 S棘醣蛋白類病毒顆粒的開發產製，不僅用於驗證COVID-19 S棘醣蛋白的靶向中和抗體，更重要的，在病毒藉由細胞表面波形蛋白進入細胞過程機制之靶向中和抗體開發亦不可或缺。

COVID-19治療性抗體將可望迅速進入動物體內有效性和安全性研究測試。亞諾法同步持續與重組抗體代工公司討論抗體人源化之議題。病況嚴重且惡化的COVID-19感染患者將可選擇透過治療性單株抗體得到更好地治療。疫苗不是虛弱患者的有效治療方案，疫苗可提供未感染的健康人群更有效的保護。同步並行開發快速測試試劑平台和治療性單株抗體，亞諾法全力以赴，持續積極為COVID-19提供突破性貢獻。

(工商 )