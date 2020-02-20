達新上午成交價54.1元 小跌1.1元 10:302020/02/20 工商 劉朱松 、台中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 達新工業（1315），旗下在台中大遠百旁的2,593.47坪精華土地，19日由興富發建設標下，在此利多題材激勵下，20日開盤拉到最高價58.9元，但因部分賣壓湧現，至上午9時57分，成交價來到54.1元，小跌1.1元，跌幅1.99％，成交爆量6,593張。 達新旗下在台中大遠百旁的2,593.47坪精華土地，19日由興富發建設以總價83億7,589萬元標下，換算每坪價格322.96萬元，達新粗估處分利益50億6,548萬元，每股貢獻逾25.58元，預計第二季入帳。 (工商 ) #達新 #成交價 #台中大遠百 #精華 #日由 也許您會感興趣 推薦閱讀 日官方承認 新冠肺炎將在日流行 01:192020/02/16 國際大事 新聞早班車》日官方承認 新冠肺炎將在日流行 07:042020/02/16 政治 日日興貿易推 電動堆高機電池租賃 04:102020/02/17 產業特刊 《日股》蘋概股、華為概念股下挫，日股早盤創兩周新低 11:262020/02/18 財經 《日股》科技股遭拋售，東證一部跌至近4個月新低 16:312020/02/18 財經 《日股》美股尾盤回穩，日經指數收漲0.89％ 15:572020/02/19 財經 台中新科總價地王由興富發 83.75億搶下台中七期精華地 18:452020/02/19 風格 興富發搶下台中七期精華地 83.75億成新總價地王 19:502020/02/19 財經 達新2,593.47坪土地 興富發建設以每坪322.96萬元標下 22:092020/02/19 財經 達新售地 處分利益估逾50億 04:102020/02/20 財經要聞 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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