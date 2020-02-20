達新工業（1315），旗下在台中大遠百旁的2,593.47坪精華土地，19日由興富發建設標下，在此利多題材激勵下，20日開盤拉到最高價58.9元，但因部分賣壓湧現，至上午9時57分，成交價來到54.1元，小跌1.1元，跌幅1.99％，成交爆量6,593張。

達新旗下在台中大遠百旁的2,593.47坪精華土地，19日由興富發建設以總價83億7,589萬元標下，換算每坪價格322.96萬元，達新粗估處分利益50億6,548萬元，每股貢獻逾25.58元，預計第二季入帳。

(工商 )