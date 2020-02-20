行政院預計今天上午院會將通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》草案共18條文，預算規模600億，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今受訪表示，雖然行政院會才要通過特別條例草案，不過就他看過草案方向，著重權利與義務並重，而不是單方面無條件的給予，和馬英九前總統的無差別消費券不同，這個方向他是支持認同。

鄭運鵬表示，朝野對紓困條例有共識，希望能夠盡速通過，行政院版本雖待政院通過後公布，據他所知，政院這次不採消費券，而是對個人、企業給予紓困補貼，如果民眾與企業對於防疫什麼都不做，政府不會支持，他支持認同這樣的方向。

鄭運鵬以居家隔離與檢疫為例，配合政府政策者才會有生活補助，不配合規定居家隔離與檢疫還四處趴趴走者，不僅不予補助，甚至還要有處分；如果企業願意配合政策，給予隔離檢疫的員工防疫期間薪資，政府也應該在稅賦上給予鼓勵。

鄭運鵬說，新冠肺炎的確造成國人的權益受損，但也很多國家在國際組織上聲援，台灣能以正式身份加入的原因；他呼籲出入境的國人，配合政府確實填寫旅遊史的紀錄和聯絡方式，不但是保護自己，也保護別人。

(中時 )