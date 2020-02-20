桃園市中小學校聯合運動大會20日起一連4天在桃園登場。(蔡依珍攝)

桃園市中小學校聯合運動大會20日起一連4天在桃園登場。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦20日視察讚防疫措施完善、不會有群聚感染的風險。(蔡依珍攝)

桃園市中小學校聯合運動大會20日起一連4天在桃園登場，因應疫情，創下近30年首例、停辦開幕儀式，並以熱顯像儀3階段監測體溫，高規格防疫，桃園市長鄭文燦20日視察讚防疫措施完善、不會有群聚感染的風險，因應開學在即，他也提到停課標準要建立，認為「一人確診就該全校停課」。

教育部體育署宣布4月全國中等學校運動會賽事如期舉行，桃園市20日起舉辦中小學校聯合運動大會，選拔參賽選手，田徑項目20至23日在桃園市立田徑場登場、游泳項目20至22日在中原大學室內游泳池舉行。

教育局採高規格，除提前全面環境消毒，場地皆規畫單一出入口管制人員，進行手部酒精消毒外，因應參賽隊職員人數眾多，也特別租借經疾病管制局核可、比照機場檢疫等級的「紅外線熱像儀」初篩，加快人員進場速度，體溫高於35.5度再由校護量耳溫複測，若仍高於38度，會休息5分鐘後再複測，若真的發燒，就會戴上口罩、通知家屬、盡速就醫。

鄭文燦說，一連4天的中小學運動會，採取高標準防疫措施，採單一出口、紅外線篩檢、耳溫複測，並成立醫護站，選手檢錄區也移至1樓通風良好處，首日視察就看到作業非常順暢，讚教育局規畫良好，防疫措施完善不會有群聚感染的風險。

鄭文燦也提到希望防疫沒有死角跟漏網地方，每個地方都要防疫整備，中央很多新對策，像是樂見紓困納入民宿，他也提到因應開學在即，停課標準要建立，因新冠肺炎感染風險高，跟一般流行性感冒不一樣，「一人確診就該全校停課！」強調學生不會只在教室出沒，會上廁所、到操場等活動場域，應高標準防疫、全民動員渡過疫情。

鄭文燦也認為居家隔離檢疫，都該適當補貼照顧的家人，當範圍擴大，家庭負擔才會比較輕，像是桃園已有3000人隔離，都該給予相當的支持。

(中時 )