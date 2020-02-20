網傳22、23確診者住這裡？中市衛生局說話了 10:462020/02/20 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市衛生局重申非經中央疫情指揮中心證實的消息，將依傳染病防治法送辦。（台中市衛生局提供／台中馮惠宜翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疾管署19日再公告因新冠肺炎死亡的案19，繼其外甥婿確診後，再出現案23其妹也確診，使得台中市等同確診兩例本土病例，造成社群媒體瘋傳案22及案23住台中市山城某處，造成地方恐慌，台中市衛生局20日鄭重否認，也重申所有疫情相關消息將由中央疫情指揮中心公布，未經中央證實的消息，將移送檢調偵辦，最高可處150萬元。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #肺炎 #台中市 #消息 也許您會感興趣 推薦閱讀 病毒經眼結膜傳染 武漢醫院引臨床數據反駁 12:362020/02/16 兩岸 醫師：研究發現抽菸者、高齡者新冠肺炎重症率較高 20:352020/02/16 生活 新冠肺炎死亡首例疑在彰化 社區接觸史網狂追 15:502020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 居家檢疫趴趴走 中市揪4例將開罰 10:212020/02/18 生活 新冠肺炎特別條例出爐 隔離補助入法 14:402020/02/19 政治 2惡少攔車搶劫 警火速查緝到案嚴辦 15:332020/02/19 社會 被隔離沒有薪水領 行政院研擬補償紓困方案 18:062020/02/19 生活 古代傳染病怎解決 殘忍又不人道 20:462020/02/19 搜奇 北部60歲婦兩岸境管前就發病 學者：病毒早入侵 10:162020/02/20 生活 生活熱門新聞 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 獨》劉真命危 選擇手術方式竟藏洋蔥 - 生活 劉真用葉克膜14天 知情人士：這幾天是關鍵期 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 回溫到下周 彭啟明曝228連假天氣有變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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