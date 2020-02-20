疾管署19日再公告因新冠肺炎死亡的案19，繼其外甥婿確診後，再出現案23其妹也確診，使得台中市等同確診兩例本土病例，造成社群媒體瘋傳案22及案23住台中市山城某處，造成地方恐慌，台中市衛生局20日鄭重否認，也重申所有疫情相關消息將由中央疫情指揮中心公布，未經中央證實的消息，將移送檢調偵辦，最高可處150萬元。

(中時 )