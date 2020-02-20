外資法人加碼以及權證交投活絡，神達(3706)早盤股價再創2018年9月以來新高，神達控因雲端伺服器產業今年成長看好、與關係企業聯手搶攻北美雲端伺服器商機，今年3月30日神達控子公司神達數位將舉行股東會。外資本周連續買超神達控，持股比已經逾2成。外界揣測，神達數位是否已安排在今年上市櫃？神達控今表示，由於神達數位自2018年元月成立以來就開始獲利，不排除今年上市櫃的可能，但最後仍要看董事會的決定。

神達數位主要業務為汽車和工業相關應用，業務範圍涵蓋了歐洲、亞洲、北美洲、南美洲和中東。旗下自有品牌包括Mio、Magellan、Navman等。產品面包括車用電子，智聯網和專業平板等。

神達控是在2017年的10月代子公司神達電腦宣佈將分割旗下行動通訊產品事業體，成立「神達數位」，神達電腦減資15億元，將「神達數位」分割讓與神達投控，由神達數位發行新股作為對價，由神達控100%持有。神達數位當時成立時資本額10億元，淨值15億元，神達數位聚焦聯網汽車及車用電子產業，公司也保留異業結盟的未來發展空間！

神達數位營收約佔集團12~15%，去年神達控全年營收為358.31億元，年增16.5%，隨Subaru的2018年車款陸續導入，神達數位營收也隨之擴增。神達數位以軟體、服務、硬體為主，毛利率預估20~40％，獲利的占比在2成以上。

神達耕耘車用軟體市場多年，除提供北美休旅車霸主速霸陸（Subaru）全車系導航軟體服務，與三星（Samsung）合作的重行卡車駕駛工時監控系統持續出貨，也拿下美國政府相關車隊訂單。能拿到美國政府相關單位的訂單，具指標性意義，因政府要求標準高，相當於獲得高度認可，有助於爭取更多政府、企業相關客戶。神達數位朝在台灣上市櫃之路邁進，對於法人估2020年上市櫃，何繼武曾在2年前說「樂觀審慎」。

(時報資訊)