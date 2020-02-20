新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊企業正常營運。臺企銀（2834）對此除推出「情義相挺貸款措施」，與企業同心抗疫，並對重災的觀光相關產業客戶，透過一一洽訪掌握客戶即時需求，積極主動給予協助。將持續關注疫情發展，攜手企業、民眾共同度過疫情衝擊。

新冠肺炎疫情於全球持續蔓延，除影響人民健康與生活作息不便，更在經濟面不同程度衝擊企業正常運作，國內觀光、藝文、娛樂、電子、汽車等產業。尤其餐飲、飯店、旅遊、娛樂、交通等觀光產業首當其衝，造成企業經營面臨嚴峻考驗。

臺企銀推出總額度新台幣100億元的「情義相挺貸款措施」，對有新、增貸需求的小微企業提出最高100萬元融資方案，搭配信保基金保證95％，利率最低1.9％起，可免提供連保人。對既有受疫情影響的往來企業，視繳款情況予以適當寬緩或展延協助，並簡化申辦手續。

為協助企業渡過疫情黑暗期，臺企銀透過全國125家分行第一線業務同仁，增加既有洽訪行程，主動關懷受疫情影響客戶，以適時提供所需協助。另對於重災的觀光相關產業客戶，更透過一一洽訪，掌握客戶即時需求，積極主動給予協助。

臺企銀表示，客戶亦可洽全國125個營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」尋求協助。未來將全力配合政府各項紓困及振興方案，辦理經濟部「流通服務業及餐飲業優惠貸款」及交通部「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證」等政府政策性貸款。

臺企銀長期配合響應政府政策，穩定提供國內中小企業融資輔導服務，截至1月底對中小企業放款餘額5302億元，在國銀市占率排名第3，中小企業放款戶數已達3萬4054戶。董事長黃博怡表示，將持續關注疫情發展，與企業及民眾攜手共同度過疫情衝擊。

(時報資訊)