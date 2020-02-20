為了解新冠肺炎疫情對整體產業以及人才管理的衝擊，一零四(3130)旗下104人力銀行針對2,043家徵才企業完成網路調查，60％受訪企業今年的徵才計畫不受影響，但有37％受訪企業觀望。此外，統計對產業的影響期間將持續4.4個月，預估到下半年之後，產業生態才會逐漸恢復常態。

本次調查顯示，產業受影響程度的「重災區」首當倉儲運輸業，之後依序為營建業、電信通訊製造業、住宿休閒旅遊業以及石化業。影響程度相對輕微的是半導體產業。

而有60％受訪企業，今年的徵才計畫不受影響，104人力銀行總經理黃于純分析，雖有疫情影響，但求職求才市場並不悲觀，主因人才佈局是企業的長期策略，這次的調查可以觀察到多數企業仍正常招募，僅少部分企業轉趨觀望，年後轉職人潮也已陸續回籠中。她建議企業，觀望疫情變化的同時，不能放掉人才布局與培訓，如果企業等到所有不確定因素消失才急著補人，企業經營和搶才速度將落後一截。

另外，37％受訪企業徵才計畫受到影響，主要住宿休閒旅遊業影響最大，占比75％、餐飲服務業占比64.7％居次，倉儲運輸業及大眾傳播業也達56.3％。

徵才計畫受到影響的企業，反映在哪些方面？37％是「減少招募員額」、27％「暫停部分職缺」、22％「全面暫停招募」、17％「取消或延後校園徵才」。

(時報資訊)