美股消息面：

1.美國1月最終需求生產者物價指數（PPI）月增0.5%，超出市場預期的月增0.1%和去年12月的月增0.1%。與去年同期相比則漲2.1%，亦高於市場預期的年增1.6%。扣除食品和能源項目的最終需求PPI月增0.5%，高於市場預期的月增0.1%和去年12月的月增0.1%；較去年同期漲1.7%，高於市場預期的年增1.3%。扣除食品、能源和貿易項目的最終需求PPI月增0.4%、年增1.5%。

2.美國商務部公布，1月新屋開工數下滑3.6%，以年率計為156.7萬戶，超出市場預期的142.5萬戶。1月建築許可數增加9.2%，以年率計為155.1萬戶，超出市場預期的145萬戶。

3.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存增加，但汽油和餾分油庫存下滑。上周（截至2月14日）美國原油庫存增加416萬桶，為4.431億桶，超出市場預期的增加250萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加42.1萬桶。煉廠每日煉油量增加3.2萬桶。上周汽油庫存減少270萬桶，分析師預估為減少43.5萬桶。餾分油庫存減少260萬桶，分析師預估為減少146萬桶。上周美國原油進口增加10.5萬桶/日。

4.投資人對新冠肺炎疫情將衝擊經濟的擔憂緩解，隔夜美股標普500指數和那斯達克指數再創收盤新高，因避險需求降溫，周三紐約尾盤日圓匯率急跌，美元兌日圓大漲1.29%，報111.28日圓，創下去年5月來新高。美元指數尾盤漲0.16%，為99.601，盤中升至99.73，創下近3年來新高。

5.市場對新冠肺炎疫情將重創需求的擔憂減輕，以及美國對俄羅斯石油企業Rosneft祭出制裁措施，受此影響，周四紐約3月期油收漲1.24美元或2.4%，為每桶53.29美元。倫敦布蘭特4月期油收漲1.37美元或2.4%，為每桶59.12美元。兩款期油均創下1月29日以來的新高價。

(時報資訊)