在新冠肺炎疫情肆虐下，投資人看好中國政府將加大提振經濟的力度，隔夜美股三大指數上漲，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，受此提振，周四香港恆生指數開高0.4%，惟隨後反轉走低，目前下跌0.56%，國企股(H股)目前跌0.53%。

(時報資訊)