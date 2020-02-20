《港股》恆指開高走低，目前跌0.56％ 10:342020/02/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎疫情肆虐下，投資人看好中國政府將加大提振經濟的力度，隔夜美股三大指數上漲，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高，受此提振，周四香港恆生指數開高0.4%，惟隨後反轉走低，目前下跌0.56%，國企股(H股)目前跌0.53%。 (時報資訊) #56 #提振 #恆指 #開高走低 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情恐失控 安倍支持度暴跌 22:292020/02/16 國際 新冠肺炎疫情衝擊 南市觀光工廠業績掉4成 推優惠攬客 13:042020/02/17 生活 新冠肺炎疫情衝擊 台在陸求職者63％回流或南進東協 13:502020/02/17 財經 新冠肺炎疫情未納國高中畢業生取消出國退費問題 15:482020/02/17 生活 受新冠肺炎疫情衝擊 陸「全國兩會」確定延期！ 15:592020/02/17 兩岸 受新冠肺炎疫情影響 桃機旅運量創十年來新低 20:382020/02/17 生活 新冠肺炎疫情衝擊內需產業 謝金河曝慘況 07:592020/02/18 生活 因應新冠肺炎疫情 台中停辦高中以下學校開學典禮 09:182020/02/18 生活 《港股》蘋概股下挫，恆指開跌0.69％ 10:172020/02/18 財經 新冠肺炎疫情發威 專家：投資人可危機入市 11:442020/02/18 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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