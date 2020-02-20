隨著時間越來越接近蘋果(Apple Inc.)可能發表 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)的日子，網路上以此為題的圖片、影片也開始層出不窮的出現。最新一個曝光的傳聞是，有《抖音》(中國大陸之外的海外版為TikTok)用戶上傳了宣稱是 iPhone 9/iPhone SE 2 的上手影片，引起了不小關注。不過影片內容已被踢爆，並非真實！果粉們參考一看即可。

蘋果尚未正式發表全新的平價新 iPhone，不過稍早之前《抖音》上出現了一支 iPhone 9/iPhone SE 2的動手玩影片，片中手機擁有 Touch ID 指紋辨識、蘋果綠機身、邊框方正跟 iPhone 4 風格很接近。不過《9to5mac》認為，如果這是蘋果正在開發中的原型機(prototype)，開機時螢幕上會顯示「Proprietary and Confidential」的字樣。以影片中出現的手機來看，事實上綜合了網傳 iPhone SE 2 以及 iPhone 12(預計下半年發表)的資訊，因為機身外型設計上，這兩款手機應該分別借鑑 iPhone 8 以及 iPhone 4，這一支影片中出現的手機是融合了這兩款舊機的特色。預測蘋果新品準確度很高的天風國際證券分析師郭明錤曾預測，iPhone SE 2 預計會推出太空灰、白色與紅色的機身顏色，這一點也跟影片中曝光的資訊不相符。

iPhone 9 | iPhone SE 2 上手影片

針對上述曝光的影片，YouTube 訂閱人數已達 795 萬的知名 YouTuber EverythingApplePro 也在個人 Twitter 指出，製作這一款手機的人親自證實了影片中的手機是假的。《9to5mac》推測片中出現的手機，乃是利用訂製的外殼加上改成 iOS 使用者介面的 Android 系統來偽裝而成。但有趣的是，這一次選擇製作影片的人，是利用了《抖音》這款新興的社群平台來散布消息。相對於《WhatsApp》、《Messenger》、《LINE》這些發展更久的社群平台來說，《抖音》用戶年齡相對更輕，也更難以分辨影片內容的真假，更易讓這類虛假內容的影片廣為流傳。而這或許是製造影片者當初的目的之一。

Fake. From the man himself who made this housing. pic.twitter.com/xN1F8GGIpq — EverythingApplePro (@EveryApplePro) February 20, 2020

據了解，蘋果很有可能在春季發表的 iPhone SE 2，預計搭載跟 iPhone 11 系列一樣的 A13 Bionic 處理器，機身類似 iPhone 8，將採用單顆主鏡頭、支援 Touch ID。並與第一代 iPhone SE 相同，不支援 3D Touch。先前有德國媒體指出，蘋果有可能選在 3 月 31 日發表 iPhone SE 2，並預計在發表後當周周五，也就是 4 月 3 日正式上市。在新冠肺炎(NCP)疫情的影響下，高度仰賴中國大陸供應鏈的蘋果，據傳在 iPhone SE 2 備貨時程上受到相當大的挑戰，或許在發表之後，將會經歷一陣不短的缺貨期。據了解，iPhone SE 2 預計價格將從 399 美元起跳，提供 64/128 GB 容量的選擇。

(中時電子報)