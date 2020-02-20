網路匿名假消息，引起人心惶惶，被彰化縣警局依法偵辦，持續追查散布者真實身分。（彰化縣警察局提供／吳敏敏菁彰化傳真）

網路匿名假消息，引起人心惶惶，被彰化縣警局依法偵辦，持續追查散布者真實身分。（彰化縣警察局提供／吳敏敏菁彰化傳真）

新冠肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心統計迄已有24例確診案例，彰化縣7例，其中兩例不住彰化，比例高，有些網友匿名於也於網路社群散播爭議假消息，掀起人心惶惶，掃倒死者姪子也曾到某市場，該市場隔天馬上門可羅雀，謠言像是另種害人病毒漫天飛，彰化縣警察局已偵破3件3人，將依違反傳染病防治法第63條罪嫌移送管轄地方檢察署偵辦，並將持續追查其他散佈人士真實身分。

對這些添亂的網路謠言，彰化縣警方調閱相關資料進行分析後，發現多名人士涉嫌於臉書公開張貼數則有關「…國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者…遺體處理卻爆出烏龍大紕漏…且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒…」、「彰化○○過世的人去過這些……彰化○○○診所 金馬路○○○…○○○醫院…」、「死掉的那個人，姐姐住○○附近，也中了肺炎 姪子也中 在○○市場…」等不實訊息。

防疫如作戰，彰化縣警察局表示，依據傳染病防治法第63條規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金。」全民應遵循中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站查證。如有違反刑法、社會秩序維護法及相關防疫規定之觸法者，將依法嚴辦，決不寬貸。

(中時 )