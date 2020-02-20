民進黨立委周春米、黃國書、賴惠員今日於立法院中興大樓召開記者會表示，中小學即將在下周開學，希望先暫停公部門例行考評，讓第一線人員專心防疫。

今日記者會除周春米等人外，另有警察工作權益推動協會常務監事郭歷軒、消防員工作權益促進會秘書長朱智宇、台灣公務革新力量聯盟祕書長何昀峯出席。

黃國書表示，2月25日中小學即將開學，過去教育部在1、2月都會要求教育人員完成「統合視導」業務，目前已有14個縣市完成，還有7個縣市沒完成。但面對新冠肺炎疫情，校務人員都有很吃重的準備工作，對於還沒完成的縣市，希望教育部可以先延期。

黃國書另指出，也希望幼兒園每年的評鑑能夠暫緩。而高中及特教的評鑑，有的是每3年1次，有的是7年1次，但若今年剛好輪到評鑑，也希望先不要處理，而所有非迫切的評鑑都能夠先暫停。

周春米指出，近日公革盟於網路發起「全力抗疫、比賽暫停」連署，呼籲暫停各類考評競賽，並在1天內就獲得破千連署迴響。

周春米表示，各地衛生所、健康中心的第一線人員理應為防疫主力，但因忙於衛福部每年例行都會要求的地方業務考評計畫，

周春米說，中央要求的業務考評大致分為8類，包括：1.醫政業務；2.心理及口腔健康業務；3.長照業務；4.照護業務；5.衛教推動業務；6.食藥業務；7.防疫業務；8.保健業務等等，而有分身乏術之感。

周春米指出，這些業務的評鑑表現，會做為地方政府來年增減補助的依據，因此相關人員都戰戰兢兢。以保健業務中癌症及「檳榔健康危害防制」為例，必須要完成一定癌症篩檢比例才能拿到分數。

周春米說，消防署為因應新冠肺炎疫情，目前已指示地方義勇消防人員的訓練，可暫緩或延期。

賴惠員指出，但消防署對地方第一線人員僅通知救護評鑑延後，希望常態性演習、移動式訓練、車輛器材檢查評比等等，為因應疫情，可以把這些評鑑也延後辦理。

何昀峯指出，目前接獲許多公務人員反映績效考評工作影響防疫能量，因此希望中央主管單位，在防疫期間，參與防疫工作單位提供資訊的業務能夠減量，並建議建立政府資料開放流通系統，供即時提取應用。

周春米等人表示，為因應新冠肺炎疫情，政府各項部門KPI考評應先暫停。現場並齊呼口號「防疫最優先、尊重第一線。」

(中時 )