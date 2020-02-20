近兩年房市持續回溫，房地產代銷業也紛紛策馬狂奔，接案量也紛紛再創階段新高，根據住展雜誌今（20）日公布的最新調查指出，海悅廣告雄霸業界多年，2019年接案量約為1,005.5億元，已穩坐「代銷王」寶座11連莊，遙遙領先無人能比。

住展雜誌研發長何世昌今天表示，房產代銷業是台灣房地產重要的推手，接案方式與公司質量都影響著台灣房市的素質，由於住展秉持對房市析毫剖釐的認真態度、一年一度的北台灣十大代銷排行榜，終於字斟句酌地出爐了。

據《住展》統計，2019年北台灣（新竹以北含宜蘭）十大代銷榜單，第一名至第十名依序為海悅、信義、新聯陽、甲山林、新高創、華威、新理想、甲桂林、創意家、傳真等代銷業者。

何世昌表示，2019年十大代銷全由大型代銷業者包辦，中、小型代銷全員退出榜單之內。

登上十大代銷排行榜第一名的海悅國際，2019年接案量約為1,005.5億元，連續11年蟬聯代銷界霸主，也是唯一連兩年案量達到千億元以上的代銷。海悅2019年接案足跡幾乎遍及北台灣，唯獨宜蘭沒有接案銷售。

何世昌認為，去年房市景氣好，代銷拚盡全力接案，「接越多賺越多」。不過2020年，上半年房市恐籠罩在新冠肺炎疫情當中，今年各大代銷或許不會一昧追求衝高接案量，而會回頭重視銷售率。

(工商 )