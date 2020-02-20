櫃買中心說明國際債券發行情形，109年國際債券市場截至2月18日共發行36檔，其中31檔為美元計價，4檔為人民幣計價，1檔為南非幣計價，發行總金額為74.61億美元，較去年同期增加443.41％。

另截至109年2月18日流通在外餘額達1,640.67億美元，計646檔，較去年同期餘額增加23.75％；去年同期流通在外餘額為1,325.78億美元，計506檔。

(工商 )

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