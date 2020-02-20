國際債券發行流通餘額1,640億美元 10:452020/02/20 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心說明國際債券發行情形，109年國際債券市場截至2月18日共發行36檔，其中31檔為美元計價，4檔為人民幣計價，1檔為南非幣計價，發行總金額為74.61億美元，較去年同期增加443.41％。 另截至109年2月18日流通在外餘額達1,640.67億美元，計646檔，較去年同期餘額增加23.75％；去年同期流通在外餘額為1,325.78億美元，計506檔。 (工商 ) #國際債券 #檔為 #餘額 #計價 #流通在外餘額 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎打亂賀歲片 04:092020/02/16 專題周報 許仁杰親熱蘇晏霈 怕妻吃醋躲廁所 04:102020/02/16 娛樂新聞 紅馬-KY、精材、昱泉等3檔股票 2/18起預收款券 18:102020/02/17 財經 外資賣超214億 雙王成大苦主 04:102020/02/19 財經要聞 表演藝術 成藝文重災區 04:102020/02/19 財經要聞 外資豐擁50 納入亞泥、緯創 04:102020/02/19 證券．權證 上櫃債券ETF今年來績效3.68％ 投資人數破4.4萬人 11:432020/02/19 財經 伊斯蘭債於2月7日上櫃掛牌 櫃買將持續推動發行 14:222020/02/19 財經 《店頭市場》截至昨日，99檔上櫃債券ETF平均報酬達3.68％ 17:392020/02/19 財經 暌違民視八點檔17年 霍正奇樂演《多情城市》 04:102020/02/20 娛樂新聞 財經熱門新聞 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 美股漲勢何時告終？ 分析師驚揭崩跌警訊 - 財經 台積5奈米訂單 提前爆滿! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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