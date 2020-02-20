林哲熹和嚴正嵐在恐怖片《女鬼橋》中飾演學生情侶，電影看點除了恐怖、懸疑元素，還有同學間的愛情和友情，戲裡湊對的兩人，戲外對戀愛觀也有相同看法，都是走低調路線，嚴說：「我在談戀愛時不會放閃，感情是兩個人的事，可能我結婚了才會貼（臉書）。」

嚴正嵐這回首度體驗吊鋼絲。（粘耿豪攝）

片中林哲熹周旋現任女友嚴正嵐和前任張寗之間，他向張寗提分手，對方不答應，林形容：「這個角色其實就是一般大學生，年輕談戀愛還不太會處理感情，感情本來就是無法控制的，當有一個人不愛了，就會變成單向的。」他在求學時，也曾守護過喜歡的人，也有被人守護過，「到後來就會蠻看得開，你曾經非常深刻愛過、守護過一個人，就會知道怎麼愛一個人，單戀也是戀愛。」

而嚴正嵐飾演的學妹，知道學姊張寗會情緒勒索林哲熹，為了不讓男友難做人，便甘願當個地下情人，只能等四下無人的時候才向愛人撒嬌，為男方犧牲不小，林大讚：「是一百分學妹！」

《女鬼橋》取材自東海大學知名景點女鬼橋，其實每個大學都有獨特的校園軼聞，像林哲熹就讀的台北藝術大學，校區內的戲劇廳就有不少鬼話，因他大學曾擔任舞台監製，負責演出現場前台跟後台的協調，「那時候戴耳機跟對講機，常常聽到耳機裡有人在講話，問後台發生什麼事，他們回我沒人說話。」當下大夥便心裡有數，假裝沒事繼續上工。

這類「迷之聲」歷屆偶有發生，並非罕事，林哲熹解釋：「劇場有很多固定『觀眾』，30幾年都在。」他說據傳以前有位老奶奶非常愛看戲，都會來學校看舞台劇，甚至在老奶奶過世後，身影仍會端坐在戲劇廳內。至於嚴正嵐的母校國立臺北商業大學則較少奇聞軼事，她笑說：「學校小又在市區，比較多是廢氣流傳。」

林哲熹對工作相當積極。（粘耿豪攝）

這次拍攝是林哲熹跟嚴正嵐第一次合作，林說：「她跟我印象中的銀幕形象很不一樣，看了《花甲男孩轉大人》跟《帶我去月球》，覺得很Man，但看到本人就覺得很可愛。」嚴則說：「我是看哲熹的《我們與惡的距離》，讓我驚豔的，是他對演戲上的積極度，一直在想工作，我沒有他這麼的有衝勁。」電影27日上映。

(中時 )