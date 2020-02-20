台中市政府廢止中火2號、3號機組許可證，台電向環保署陳情後，環保署2月15日發公文指台中市府違法，要求更正。台中市長盧秀燕昨表示，相信環保署應不至於會球員兼裁判。對於中火提出的訴願結果還未出爐，環保署卻發函要求台中市府更正，台中市府認為「匪夷所思」！

台中市環保局指出，本案已進入訴願審議程序，環保署僅依台電單方面的執法疑義請示函，即發文認定撤照處分違法，限期市府更正，已侵害訴願審議委員會審查權限。

台電發言人徐造華表示，台電在去年12月提出訴願，考量訴願需要較久的時間，顧及全民夏季用電，所以除提出訴願也函請環保署釋疑。環保署表示，經查中火全廠生煤年使用量累計至各次告發日時，均未超過許可證核定量，以違反空汙法處分明顯產生違誤，為維護法制，因此針對地方環保機關錯誤引用法令，依法督導要求更正。

環保署要求市府撤銷停照處分，環保團體痛批，此舉讓人質疑環保署已不環保，未以保護環境和人民健康為優先，成為經濟部的小弟、台電的打手。爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火超燒生煤遭撤照是市府的權限，台電已提訴願進入法律程序，只能靜待司法判決結果。

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(中時電子報)