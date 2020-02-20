大聯盟雖然對各球團下封口令，不許大家談論太空人偷暗號，不過顯然所有球星都忍不住開嗆，繼洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）氣得直罵「噁心」後，隊友「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接力繼續抨擊，不僅說世界大賽冠軍應該收回，還諷刺「若我知道球路可以敲80轟！」

和賈吉抱持相同看法，史坦頓認為要收回太空人的冠軍頭銜，「根據調查，很明顯他們在那年作弊，這代表沒資格擁有冠軍。如果他們以其他方式作弊（例如未通過藥物檢驗），他們甚至無法參加季後賽。」

史坦頓在太空人作弊的2017年並不在洋基陣中，當時太空人先後打敗洋基、道奇，拿下世界大賽冠軍。不過這仍沒減少史坦頓對於太空人的質疑，「作弊帶給他們很多好處，他們在2017年享受榮耀和鎂光燈，如今，他們必須給大眾解釋，應該要自責且承認錯誤才對。」

史坦頓還說，多年來有不少人對太空人感到質疑，有10多人曾向大聯盟投訴過，只是他們從來沒被抓到。史坦頓說，「他們只是因為被抓到了而感到後悔。」並且認為大聯盟祭出的懲罰太輕了，「我認為對太空人球員的處罰不夠嚴厲，作弊帶給他們太多優勢。」

隨後史坦頓諷刺，「如果我也知道2017年對方會投什麼球種，那我大概能敲80支全壘打。」他在那年效力於馬林魚，敲出59轟不僅是個人生涯新高，更破馬林魚隊史紀錄，當年59轟、132分打點拿下全壘打王、打點王，更獲選為國聯MVP。

(中時 )