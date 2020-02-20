任期不到1年 高巿府運發局長程紹同請辭獲准 10:472020/02/20 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高巿府運動發展局長程紹同。（高師大校友提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高巿府一級主管再傳人事異動，運動發展局長程紹同兩星期前請辭獲准，21日將正式去職。運發局透露，程紹同暫不願受訪，但明天在澄清湖球場了解韓職來台春訓狀況時，會正式跟同仁告別，距離去年3月到職，任期不到1年。 程紹同是台師大體育系教授，曾任台師大體育系、體適能中心主任，也是台師大公共關係室創室主任。美國新墨西哥大學哲學博士的他，主修運動管理，校友稱讚他是台師大體育系赴美深造運動行銷的先行者。 (中時 ) #運動 #師大 #體育系 #巿府 #發展局 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東市廣興公園將建太陽能風雨球場 可供公園用電賺回饋金 18:582020/02/16 生活 遮風雨 設光電 屏東廣興公園 將建太陽能球場 04:102020/02/17 地方新聞 有影／車陣中驚見小黃上下狂震 司機「做運動」被看沒在怕 14:412020/02/17 國際 梅西與漢密爾頓共享勞倫斯體育獎最佳男運動員獎 11:002020/02/18 體育 NBA》詹皇10年第一人 梅威瑟批有灌水 14:402020/02/18 體育 苗栗中小學運動會登場 選手全力爭取佳績 16:402020/02/18 生活 睡美能 為健康睡眠加成 04:102020/02/19 產業特刊 台東縣中小學聯運如期舉行 若發燒不得參賽 15:412020/02/19 生活 新北市長官邸都更 4月招商 04:102020/02/20 地方新聞 高巿失業率下降 有憑有據 04:102020/02/20 地方新聞 政治熱門新聞 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 彭文正持續深究論文門 網驚呆：太扯了吧？ - 政治 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 吳斯懷首次質詢內容曝光 網友反應一面倒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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