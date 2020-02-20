高巿府一級主管再傳人事異動，運動發展局長程紹同兩星期前請辭獲准，21日將正式去職。運發局透露，程紹同暫不願受訪，但明天在澄清湖球場了解韓職來台春訓狀況時，會正式跟同仁告別，距離去年3月到職，任期不到1年。

程紹同是台師大體育系教授，曾任台師大體育系、體適能中心主任，也是台師大公共關係室創室主任。美國新墨西哥大學哲學博士的他，主修運動管理，校友稱讚他是台師大體育系赴美深造運動行銷的先行者。

(中時 )