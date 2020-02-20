新冠肺炎疫情持續延燒，但各級學校多數在25日開學，教育部(20)日發布停課標準，包含高中以下學校及大專校院在內，1校內有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，全校停課。

教育部表示，為防治新冠肺炎疫情在校園出現擴散，維護學生及教職員校園安全健康，教育部預擬停課標準草案，並與中央流行疫情指揮中心討論後確定。

教育部針對高中以下學校、大專校院分設停課標準，停課期程皆為14天。以下分別為疫期間管制方式如下：

一、高級中等以下學校（包含短期學校與幼兒園）

（一）1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課。

（二）1校有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。

（三）1鄉鎮市區有3分之1學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

（四）前述（一）至（三）之停課情形，仍應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當之調整。

（五）各直轄市或縣市、各區或全國之停課，將依國內疫情狀況及中央流行疫情指揮中心公布之措施為實施依據。

（六）高級中等學校如有選修或跑班之課程，得比照第2點第1款大專校院停課標準辦理。

二、大專校院

學校停課標準除報經教育部專案核准外，依以下原則辦理：

（一）有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生所修／授課程均停課。

（二）有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校（區）停課。

（三）前述（一）至（二）之停課情形，仍應視實際疫調情形依中央流行疫情指揮中心公布之指示做適當之調整。

（四）醫事類專業科系依「醫、牙、護理、藥學及醫事檢驗復健相關科系學生實習場所因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情之作業原則」（教育部109年2月10日臺教高(五)字第1090016538號函）辦理。其他校外實習課依教育部109年2月11日臺教技通字第1090019309號函辦理。

（五）學校遇停課情形，得縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，於週間或線上課程等補課方式辦理，惟仍應兼顧教學品質及學習效果。

教育部並表示，當學校教職員工生或工作人員為確定病例時，應暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等，並取消以跑班方式授課。

教育部也強調，學校停課決定，應立即通報教育主管機關及教育部校園安全中心。停課標準將依據中央流行疫情指揮中心決定，隨時調整及發布。

(旺報 )