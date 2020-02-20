湖人「小皇帝」詹姆斯的強大影響力展露無遺！根據《ESPN》記者洛威爾20日報導，詹皇目前高居全球運動員社群媒體價值排行榜第4，僅輸3大足球巨星，光是他的1則推特留言，所具備的商業價值就高達47萬美元(約台幣1420萬元)。

洛威爾公布這份榜單前5強依序是：葡萄牙足球巨星C羅(1條推文價值86.9萬美元)、西班牙足球好手伊涅斯塔(1條推文價值59.1萬美元)、巴西足球金童內馬爾(1條推文價值47.8萬美元)、詹姆斯與印度板球好手維拉哥利(1條推文價值35萬美元)。

身為當今NBA招牌人物，詹姆斯光在推特上面，就吸引4525萬粉絲關注，不過已經35歲的他，至今仍然保持相當優秀的體能狀態，本季場均25分、10.8助攻與7.8籃板，更跟「一眉哥」安東尼戴維斯攜手幫助湖人穩居西區龍頭。

詹姆斯也在剛結束的芝加哥全明星賽，再次穩居球迷票選最多的人氣王，更帶領詹皇隊驚險擊敗字母哥隊，他在社群媒體相當活耀，發布的內容也很多元，像是他最愛的「周二Taco日」，他的官方IG也突破6000萬人追蹤，網路人氣高漲。

(中時 )