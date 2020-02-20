霸菱香港中國投資團隊表示，儘管該投資團隊認為新型冠狀病毒疫情可能為一次性事件，但預計短期投資情緒仍會承壓，因此市場表現可能會維持波動，但各產業股走勢會有差異性表現。

霸菱香港中國投資團隊進一步指出，疫情對市場實際所造成的影響仍將取決於病毒傳播的嚴重程度和持續時間。在短期內，由於零售情緒低迷，消費相關產業的盈餘通常會受到壓力。此外，房地產板塊預期將受到遊客人數下降、零售和房地產銷售量萎縮而承壓，金融板塊以中小企業為主的銀行可能會承受更大的資產品質壓力。

至於各產業會因新冠疫情也會有差異化的表現。霸菱香港中國投資團隊表示，因為這波新型冠狀病毒事件而導致的消費者行為模式加速轉變而受益。所以，相對看好一些電子商務、自動化、線上遊戲、線上娛樂及線上外賣平台等公司，這些公司在當前環境中預期能維持穩健營運並有可能表現優於大盤。此外，因為在家上班（Work from home）的人變多，對雲端、資料中心、網路需求會明顯增加也會帶動 5G 主題。

霸菱香港中國投資團隊也表示，還在國內消費主題中發現具有吸引力的投資機會，如教育、醫療等，這些行業提供了長期的結構性增長機會，且相對不受近期外部投資環 境的劣勢所影響。 至於防禦性板塊如醫療保健，預期因醫療、藥品需求的激增以及因個股有獨特差異性，股價將更具彈性。至於金融方面，之前一直受到貿易戰等負面消息影響大，但此次疫情對其的影響相對輕微，加上之前的壞消息大部份都被消化，預計疫情過後，亦有機會表現。

(工商 )