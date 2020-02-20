由於新冠肺炎疫情不斷擴大，台灣各行各業皆受到很大的經濟衝擊，特別是影城、旅行社、飯店、夜店等娛樂觀光業，究竟有哪個娛樂產業是沒有受到這波病毒的影響？其中少數能夠逆勢反漲的，正是時下風行的直播平台，讓使用者安全在家也能享有滿滿的娛樂生活。

只要點開App，粉絲在家就能跟喜歡的主播互動。（Up直播提供）

舉Up直播為例，在新冠肺炎襲台這段期間，直播主平均收入提升了高達30%，用戶平均停留時間也提升至1小時以上（先前為50分鐘），觀看數更是日增千名左右，其中剛加入3個月的直播主茹茹就說：「因為自己加入不久，每天上線的粉絲還沒很多，但近期因為疫情大家都不敢出門，最近的上線人數都暴增，其實有點被嚇到。」

再加上疫情的影響，學校延期開學，外出人潮銳減，生活方式瞬間轉呈線上化，Up直播也因應疫情，與醒吾科技大學推出了線上直播課程，在直播平台上開班授課，供所有海外無法回台上課的學生也能享有教育權，在娛樂內容方面，也將與知名夜店聯手推出線上DJ直播內容。

直播產業正盛，去年Up直播執行長葉冠義（右四）就與藝人們一同出席頒獎盛會。（Up直播提供）

交友類型App也是在家娛樂的好選擇，像新推出的Lamour 藍莓約，使用者無需配對就可播打語音、視訊，隨心交友無國界；另一個App Crush則主打配對、文字聊天，疫情期間窩在家也不怕無聊。

宅在家最愛用的App。

(中時 )