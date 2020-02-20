中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）在台灣已經確診24例，其中有7例出現在大台中生活圈，涵蓋中彰投地區的民眾，對此彰化縣衛生局長葉彥伯分析指出，原因可能跟彰化是台商大縣有關，所以台商返台時就容易造成社區感染。

葉彥伯舉例，在1月27日確診的第5例女台幹，就是發生在彰化縣，隨後女台幹的丈夫也確診，成為台灣第1起本土病例，彰化在疫情初期就已出現了2起案例，當時甚至流傳台幹夫妻曾經到過的地方，要大家不要前往，在地方上引起一陣恐慌。

隨後第19例確診的個例，就是死亡的白牌車司機，又因為過年時的家庭聚餐，先後傳染給居住在彰化的弟弟、媽媽，以及住在台中的外甥女婿、妹妹，使得大台中生活圈的確診病例，一下子躍升到7例。

彰化縣衛生局長葉彥伯分析，彰化縣的確診案例都是來自這兩個家庭群聚，這也是在預料當中，因為彰化一向是台商的大縣，本來就非常可能會遇到有這麼大量的個案，所以在潛在防疫上的步驟必須要謹慎處理。

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(中時電子報)