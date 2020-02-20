為控制新冠肺炎蔓延，大陸湖北省多城相繼封城，2名來自湖北省的陸客在1月20日抵台，但卻因為擔心無法回家而逾期滯留台灣，自主管理超過14天，再向移民署「自首」。移民署表示她們沒有發病症狀，將依政策再行決定是否要將她們遣返。

據《自由時報》報導，這2名陸客是45歲的女子和她13歲的女兒，母親是持醫美健檢簽證入境，原訂2月3日就要返鄉，卻因大陸境內疫情擴散，多城封城、航班大亂，才會導致逾期停留。

報導指出，這對母女在抵台後在台北做完醫美健檢，並到101觀光，之後就南下到高雄，躲在朋友家住，並進行自主管理。她們原本預計要住到2月底，但於13日向移民署自首。

來自疫區湖北省的2名陸客，曾在1月時逛過台北101。（圖／Google Map）

移民署查出她們逾期停留後通知到案，隨即發現她們來自疫區，擔心她們若是感染者，整個移民署辦公室的人都得自主管理14日；高市衛生局表示，由於已過14日，這對母女的感染可能性小，所以以要求移民署做好防護措施，不用過度恐慌。

移民署表示，她們已訂妥返陸機票，目前將繼續住在高雄朋友家，將再依中央的政策，決定是否需要強制遣返。

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(中時電子報)